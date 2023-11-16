ATP Finals. Алькарас одержал свою дебютную победу на турнире

Больше в Теннис
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Карлос Алькарас: «Наверное, все полагают, что я должен выигрывать титул на каждом турнир, но я думаю, что это ошибка»
2023-11/1700079418_alcaraz.jpeg|—>— Думаю, что это был довольно хороший матч с моей стороны.
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Янник Зиннер – Новак Джокович: обзор матча
Видеообзор матча за 14 ноября Сегодня 14:25 278 0 Фото — Getty Images Источник...
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Дандерюд. Крутых уступил седьмому сеяному и не смог выйти в 1/4 финала
2023-11/1700049338_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Украина узнала возможных соперников в отборочном раунде Кубка Билли Джин Кинг
Сегодня 17:22 132 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/24529eac670c68c6059e8348a603647c.