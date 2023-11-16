Свитолина сыграет на турнире ASB Classic в Новой Зеландии

Турнир пройдет с 1 по 7 января 228 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) выступит на соревнованиях WTA 250 ASB Classic в Окленде, Новая Зеландия.

Турнир стартует 1 января.

В марте нынешнего года Элина вернулась к соревнованиям WTA-тура после рождения дочери и за полгода выступлений сумела вернуться в топ-25 мировой классификации, стартовав без официального рейтинга. Украинка выиграла титул на соревнованиях в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала на Уимблдоне.

Элина взяла паузу в соревнованиях после US Open, на котором уже выступала с повреждением ноги.

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