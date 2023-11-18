ATP Finals. Граньольерс и Себальос вышли в финал соревнований

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Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP
Завершился групповой турнир на ATP Finals Сегодня 09:10 387 0 Источник: — Чемпион.
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Катарина Завацкая: «Люди начинают забывать о войне в Украине, разговоров все меньше, но мы стараемся им напомнить»
2023-11/1699466824_zavatska_fc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Михаил Филима: «На бумаге мы можем быть фаворитом, но это командные соревнования»
2023-11/1699530330_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мец. Фоньини отыграл три матчбола на пути в свой первый четвертьфинал в сезоне, Вавринка получил травму и не смог завершить поединок
2023-11/1699511216_fognini.jpeg|—> Источник: btu.org.ua