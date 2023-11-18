Катарина Завацкая: «Люди начинают забывать о войне в Украине, разговоров все меньше, но мы стараемся им напомнить»

Больше в Теннис
-
Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP
Завершился групповой турнир на ATP Finals Сегодня 09:10 387 0 Источник: — Чемпион.
-
Михаил Филима: «На бумаге мы можем быть фаворитом, но это командные соревнования»
2023-11/1699530330_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Мец. Фоньини отыграл три матчбола на пути в свой первый четвертьфинал в сезоне, Вавринка получил травму и не смог завершить поединок
2023-11/1699511216_fognini.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
ATP Finals. Алькарас в двух сетах победил Медведева и вышел в полуфинал
2023-11/1700234259_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua