Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP

Завершился групповой турнир на ATP Finals 387 Источник: — Чемпион.

В Турине завершились матчи группового этапа на Итоговом турнире ATP.

Карлос Алькарас победил Данила Медведева, а Александр Зверев выиграл у Андрея Рублева.

В полуфинал Карлос встретится с Новаком Джоковичем, занявшим 2-е место в Зеленой группе, а Медведев проведет поединок против Янника Зиннера. Итальянец стал первым в Зеленой группе.

Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Хард Групповой этап

Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев 6:4, 6:4

Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев 6:4, 6:4

Раньше Зиннер одолел Джоковича на ATP Finals-2023.