Теннис
Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP
Завершился групповой турнир на ATP Finals Сегодня 09:10 387 0 Источник: — Чемпион.
В Турине завершились матчи группового этапа на Итоговом турнире ATP.
Карлос Алькарас победил Данила Медведева, а Александр Зверев выиграл у Андрея Рублева.
В полуфинал Карлос встретится с Новаком Джоковичем, занявшим 2-е место в Зеленой группе, а Медведев проведет поединок против Янника Зиннера. Итальянец стал первым в Зеленой группе.
Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Хард Групповой этап
Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев 6:4, 6:4
Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублев 6:4, 6:4
Раньше Зиннер одолел Джоковича на ATP Finals-2023.