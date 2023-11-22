Бутылку вина Стаховского продали на аукционе за 120 тысяч грн

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В Днепре 18 ноября провели аукцион для сбора средств на нужды 13-й бригады. /p>

Об этом сообщает прессслужба подразделения.

В рамках аукциона продали бутылку вина Сергея Стаховского — она ​​одна из 20, которая уцелела во время наступления россиян на Киев в феврале-марте 2022 года. За нее отдали 120 тысяч гривен.

Другие лоты американское издание книги Сергея Жадана Месопотамия с подписью кинорежиссера и музыканта Джима Джармуша, книга стихов украинского художника Александра Ройтбурда с иллюстрациями Сергея Жадана, теннисная ракетка и м’ Светолиной, украинский флаг с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного.

Всего на аукционе собрали 1 810 000 грн. Цель сбора – 25 млн грн, из которых собрано почти 10 млн.