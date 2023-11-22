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Теннис

Бывшая теннисистка Минелла стала депутатом парламента в Люксембурге

Мэнди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году Сегодня 15:17 139 0

Источник — Chambre Députés.

Бывшая теннисистка Менди Минелла стала членом парламента в Люксембурге.

Об этом сообщает Chambre des Députés.

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После того как 8 членов Демократической партии были избраны в состав действующего правительства страны, 38-летняя Минелла сменила статус заместителя на депутата.

Менди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году.

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Источник: champion.com.ua

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