Теннис
Бывшая теннисистка Минелла стала депутатом парламента в Люксембурге
Мэнди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году Сегодня 15:17 139 0
Источник — Chambre Députés.
Бывшая теннисистка Менди Минелла стала членом парламента в Люксембурге.
Об этом сообщает Chambre des Députés.
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После того как 8 членов Демократической партии были избраны в состав действующего правительства страны, 38-летняя Минелла сменила статус заместителя на депутата.
Менди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году.
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