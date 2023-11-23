Davis Cup Finals. Австралия второй год подряд сыграет в полуфинале

Больше в Теннис
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Бывшая теннисистка Минелла стала депутатом парламента в Люксембурге
Мэнди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году Сегодня 15:17 139 0 Источник —...
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Бутылку вина Стаховского продали на аукционе за 120 тысяч грн
Сегодня 10:44 192 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/62360a610758173e65a753158df7f67c.
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Davis Cup Finals. Финляндия обыграла действующих победителей турнира
2023-11/1700604691_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Валенсия. Крутых проиграл в первом круге, упустив уверенное преимущество
2023-11/1700580933_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua