Теннис
Финляндия и Австралия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023 года
23 ноября должна определиться вторая пара полуфиналистов Сегодня 15:10 135 0 Источник: — Чемпион.
В Кубке Дэвиса 2023 состоялись первые два матча четвертьфинала турнира.
Финляндия победила Канаду 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с Австралией, которая оказалась сильнее Чехии 2:1.
23 ноября должна определиться вторая пара полуфиналистов: Италия сыграет с Нидерландами, а Сербия – с Великобританией.
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