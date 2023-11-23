Финляндия и Австралия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023 года

23 ноября должна определиться вторая пара полуфиналистов 135 Источник: — Чемпион.

В Кубке Дэвиса 2023 состоялись первые два матча четвертьфинала турнира.

Финляндия победила Канаду 2:1 и вышла в полуфинал, где сыграет с Австралией, которая оказалась сильнее Чехии 2:1.

23 ноября должна определиться вторая пара полуфиналистов: Италия сыграет с Нидерландами, а Сербия – с Великобританией.

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