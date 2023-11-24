Davis Cup Finals. Сербия выиграла оба одиночных матча против Великобритании в 1/4 финала

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Davis Cup Finals. Италия победила Нидерланды и сыграет в полуфинале
2023-11/1700759599_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Финляндия и Австралия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023 года
23 ноября должна определиться вторая пара полуфиналистов Сегодня 15:10 135 0 Источник: — Чемпион....
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Davis Cup Finals. Австралия второй год подряд сыграет в полуфинале
2023-11/1700691990_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бывшая теннисистка Минелла стала депутатом парламента в Люксембурге
Мэнди закончила свою профессиональную карьеру в 2022 году Сегодня 15:17 139 0 Источник —...