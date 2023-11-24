Италия и Сербия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023

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Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса-2023.

Италия победила :1), Сербия — Великобританию (2:0) в 1/4 финала.

Первыми полуфиналистами стали сборные Финляндии и Австралии.

В полуфинале Финляндия сыграет с Австралией, Италия — с Сербией.

Полуфинальные матчевые встречи состоятся в Малаге 24-25 ноября. Победители проведут матч 26 ноября.

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