Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса-2023. Италия победила :1), Сербия — Великобританию (2:0) в 1/4 финала. Первыми полуфиналистами стали сборные Финляндии и Австралии. В полуфинале Финляндия сыграет с Австралией, Италия — с Сербией. Полуфинальные матчевые встречи состоятся в Малаге 24-25 ноября. Победители проведут матч 26 ноября. ✅ Подписывайтесь на наш […]" /> Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса-2023. Италия победила :1), Сербия — Великобританию (2:0) в 1/4 финала. Первыми полуфиналистами стали сборные Финляндии и Австралии. В полуфинале Финляндия сыграет с Австралией, Италия — с Сербией. Полуфинальные матчевые встречи состоятся в Малаге 24-25 ноября. Победители проведут матч 26 ноября. ✅ Подписывайтесь на наш […]"> Италия и Сербия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023
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Теннис

Италия и Сербия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023

Сегодня 10:37 155 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b31d65282241f6ae31f2e8af268d2709.jpg» />

Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса-2023.

Италия победила :1), Сербия — Великобританию (2:0) в 1/4 финала.

Первыми полуфиналистами стали сборные Финляндии и Австралии.

В полуфинале Финляндия сыграет с Австралией, Италия — с Сербией.

Полуфинальные матчевые встречи состоятся в Малаге 24-25 ноября. Победители проведут матч 26 ноября.

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Источник: champion.com.ua

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