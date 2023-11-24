Теннис
Италия и Сербия вышли в полуфинал Кубка Дэвиса 2023
Сегодня 10:37 155 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/b31d65282241f6ae31f2e8af268d2709.jpg» />
Определились полуфиналисты Кубка Дэвиса-2023.
Италия победила :1), Сербия — Великобританию (2:0) в 1/4 финала.
Первыми полуфиналистами стали сборные Финляндии и Австралии.
В полуфинале Финляндия сыграет с Австралией, Италия — с Сербией.
Полуфинальные матчевые встречи состоятся в Малаге 24-25 ноября. Победители проведут матч 26 ноября.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!