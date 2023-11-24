Свитолина помогла собрать около 50 тыс долларов для ВСУ

Большую часть суммы удалось выручить за ракетку Эллины, которую продали с аукциона 194 < span class="listing__itm__comments">0 #Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина помогла собрать около 50 тысяч долларов для ВСУ, став гостей шоу «Пожар».

В ходе шоу был устроен специальный сбор, по итогам которого удалось получить около 50 тысяч долларов. В частности, за 31 000 евро на аукционе была продана ракетка украинской теннисистки.

Все вырученные средства будут направлены на нужды добровольческого подразделения “Хартия”, которое поддерживает Свитолина. Напомним, ранее Элина вместе с поэтом Сергеем Жаданом встретились с бойцами этой бригады Нацгвардии Украины и передала им разведывательные дроны.

Раньше бутылку вина Стаховского продали на аукционе за 120 тыс гривен.