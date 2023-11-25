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Теннис

Теннисисты из Италии, Франции и Испании приедут в россию на турнир «Газпрома»

2023-11/1700909559_palmiracup.jpg|—>Теннисисты из Италии, Франции и Испании приедут в россию на турнир "Газпрома"
Анонсировано, что турнир «Трофеи Северной Пальмиры» (далее — «ТПП») состоится в Санкт-Петербурге 1-3 декабря. Это уже второй розыгрыш этих выставочных соревнований от компании «Формула ТХ» при поддержке «Газпрома».

Напомним, что официальные международные турниры ATP и WTA, которые в Санкт-Петербурге организовывает именно «Формула ТХ», не проводятся с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: btu.org.ua

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