Андорра. Ястремская сыграет в основной сетке

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Австралия и Италия вышли в финал Кубка Дэвиса-2023
Австралия во второй раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса Сегодня 11:24 191 0...
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Next Gen ATP Finals. Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира
2023-11/1700987556_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Davis Cup Finals. Италия победила Сербию в решающем парном матче полуфинала
2023-11/1700939808_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Дэвиса. Синнер отыграл три матчбола Джоковича и прервал его 12-летнюю серию побед в командном турнире
2023-11/1700931560_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua