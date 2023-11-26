Австралия и Италия вышли в финал Кубка Дэвиса-2023

Австралия во второй раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса 191 #Кубок Дэвиса

Источник — Чемпион .

Завершились полуфинальные матчи Кубка Дэвиса-2023.

В первом матче Австралия одолела Финляндию – 2:0. Во втором полуфинале Италия оказалась сильнее Сербии — 2:1.

Австралия во второй раз подряд вышла в финал Кубка Дэвиса, последний титул брала в 2003 году. Для Италии это первый финал за 25 лет, единственный трофей завоевали в 1976-м.

Финал Кубка Дэвиса-2023 состоится сегодня, 26 ноября, в 17:00 по киевскому времени.

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