Davis Cup Finals. Италия победила Сербию в решающем парном матче полуфинала

Больше в Теннис
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Кубок Дэвиса. Синнер отыграл три матчбола Джоковича и прервал его 12-летнюю серию побед в командном турнире
2023-11/1700931560_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Теннисисты из Италии, Франции и Испании приедут в россию на турнир «Газпрома»
2023-11/1700909559_palmiracup.jpg|—>Анонсировано, что турнир «Трофеи Северной Пальмиры» (далее — «ТПП») состоится в Санкт-Петербурге 1-3 декабря....
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Davis Cup Finals. Австралия остановила Финляндию на пути в финал соревнований
2023-11/1700852163_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина помогла собрать около 50 тыс долларов для ВСУ
Большую часть суммы удалось выручить за ракетку Эллины, которую продали с аукциона Сегодня 17:52...