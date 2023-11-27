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«Из всех возможных вариантов это неплохой жребий». Капитан сборной Украины — о следующем сопернике в Кубке Билли Джин Кинг

2022-11/1668099230_itf.jpg|—>"Из всех возможных вариантов это неплохой жребий". Капитан сборной Украины - о следующем сопернике в Кубке Билли Джин Кинг

Источник: btu.org.ua

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