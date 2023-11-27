«Из всех возможных вариантов это неплохой жребий». Капитан сборной Украины — о следующем сопернике в Кубке Билли Джин Кинг

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Стародубцева, Олейникова и Подрез обновили свои личные рекорды в рейтинге WTA
2023-11/1700153910_wta.jpg|—>Четыре украинские теннисистки сохраняют свои позиции в топ-40 мирового рейтинга: 25 Элина Свитолина 27...
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Рейтинг ATP: Сачко потерял пять позиций
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 13:37 79747 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Шарм-эль-Шейх. Урсу выиграл третий титул в этом году, Лазаренко не смогла сыграть в своем дебютном финале
2023-11/1701069641_itf-14.jpg|—>Вадим Урсу (№536 АТР) в решающем поединке обыграл «нейтрального» Евгения Филлиппова (№636 АТР) —...
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Флорианополис. Томлянович выиграла свой крупнейший титул в карьере
2023-11/1701077089_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua