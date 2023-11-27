Рейтинг ATP. Пять украинцев обновили свои личные рекорды, Крутых выпал из топ-300

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Первая ракетка Украины Виталий Сачко на этой неделе потерял 5 позиций и занимает 171-е место. Илья Марченко опустился на 219-е место (-1), а Алексей Крутых покинул топ-300 и занимает на этой неделе 303-е место (-66).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:

Эрик Ваншельбойм — 379-е место (+4)

Юрий Джавакян — 531-е место (+1)

Вадим Урсу — 536-е место (+83)

Александр Брайнин — 680-е место (+3)

Владимир Якубенко — 1299-е место (+8)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе поднялся на 64-е место (+1). Владислав Манафов сохраняет за собой 106-е место. Олег Приходько поднялся на 187-е место (+1).