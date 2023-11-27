Рейтинг ATP: Сачко потерял пять позиций

ATP обновил рейтинг теннисистов 79747 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Серб Новак Джокович, выигравший Итоговый турнир, возглавляет рейтинг. Карлос Алькарас занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко потерял пять позиций.

Рейтинг ATP 27 ноября 1. Новак Джокович (Сербия) — 11245 очков 2. Карлос Алькарас (Испания) — 8855 3. Даниил Медведев — 7600 4. Янник Синнер (Италия) — 6490 5. Андрей Рублев — 4805 6. Стефанос Циципас (Греция) — 4235 7. Александр Зверев (Германия) — 3985 8. Хольгер Руне (Дания) — 3660 9. Губерт Гуркач (Польша) — 3245 10. Тейлор Фриц (США) — 3100 …. 171 (166). Виталий Сачко (Украина) — 360 219 (218). Илья Марченко (Украина) — 286 303 (237). Алексей Крутых (Украина) — 175 379 (383). Эрик Ваншельбойм (Украина) — 124 ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий мира спорта!



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