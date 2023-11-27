Теннис
Стародубцева, Олейникова и Подрез обновили свои личные рекорды в рейтинге WTA
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Четыре украинские теннисистки сохраняют свои позиции в топ-40 мирового рейтинга:
25 Элина Свитолина
27 Ангелина Калинина
31 Леся Цуренко
39 Марта Костюк
На одну строчку опустилась Даяна Ястремская — 106-е место. Украинка на этой неделе сыграет на турнире WTA 125 в Андорре.
Сразу 14 позиций потеряла Катерина Байндл — на этой неделе она занимает 125-е место.
Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Юлия Стародубцева — 151-е место (+1)
Александра Олейникова — 388-е место (+7)
Вероника Подрез — 504 (+3)
В парном рейтинге Марта Костюк остается первой ракеткой Украины, занимая 28-е место. Людмила Киченок осталась на 35-й позиции, а Надежда Киченок занимает 53-е место.