Стародубцева, Олейникова и Подрез обновили свои личные рекорды в рейтинге WTA

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Четыре украинские теннисистки сохраняют свои позиции в топ-40 мирового рейтинга:

25 Элина Свитолина

27 Ангелина Калинина

31 Леся Цуренко

39 Марта Костюк

На одну строчку опустилась Даяна Ястремская — 106-е место. Украинка на этой неделе сыграет на турнире WTA 125 в Андорре.

Сразу 14 позиций потеряла Катерина Байндл — на этой неделе она занимает 125-е место.

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:

Юлия Стародубцева — 151-е место (+1)

Александра Олейникова — 388-е место (+7)

Вероника Подрез — 504 (+3)

В парном рейтинге Марта Костюк остается первой ракеткой Украины, занимая 28-е место. Людмила Киченок осталась на 35-й позиции, а Надежда Киченок занимает 53-е место.