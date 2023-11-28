Ястремская разгромила Макарову на старте турнира в Андорре

213 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/628fb471e127096aed43400aae1ced9b.jpg» /> #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) на старте турнира WTA 125 в Андорре уверенно обыграла 27-летнюю Екатерину Макарову (№168 WTA).

В следующем круге победительница встречи будет соревноваться против Вернувшейся после декрета Анастасии Севастовой или против Ирэн Бурильо Эскориуэлы (№260 WTA).

Creand-Andorrà Open — WTA 125 Призовой фонд $115,000 Первый круг, 28 ноября

Даяна Ястремская (Украина) ) — Екатерина Макарова 6:2, 6:2

Напомним Австралия и Италия вышли в финал Кубка Дэвиса-2023.