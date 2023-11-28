Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Андорре

Ястремская и Севастова раньше между собой не играли 146 #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион .

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) во втором раунде турнира WTA 125 в Андорре сыграет против бывшей 11-й ракетки мира Анастасии Севастовой из Латвии.

33-летняя спортсменка, которая проводит первый турнир после декрета, в стартовом матче обыграла Ирэн Бурильо Эскориуэлу из Испании (№260 WTA).

Отметим, что Ястремская и Севастова раньше между собой не играли.

Ранее Ястремская разгромила Макарову на старте турнира в Андорре.

Creand-Andorrà Open — WTA 125 Призовой фонд $115,000 Первый круг, 28 ноября

Анастасия Севастова (Латвия) ) — Ирэн Бурильо Эскориуэла (Испания) 6:7(6), 6:2, 6:1