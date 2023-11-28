Трнава (W60). Володько обыграла Снигур в матче первого круга

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Ястремская разгромила Макарову на старте турнира в Андорре
Сегодня 17:25 213 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/628fb471e127096aed43400aae1ced9b.
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Андорра. Ястремская уверенно выиграла свой первый матч
2023-11/1701184953_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Стародубцева, Олейникова и Подрез обновили свои личные рекорды в рейтинге WTA
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Рейтинг ATP: Сачко потерял пять позиций
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 13:37 79747 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...