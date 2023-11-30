Next Gen ATP Finals. Ни одному теннисисту не удалось гарантировать себе место в полуфинале после двух туров

Больше в Теннис
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Марта Костюк: «У меня были тренеры, которые очень злились после моих поражений, но это вообще нелепо»
2023-11/1701240870_kostyuk.jpeg|—>«Ты ничего не можешь изменить в той ситуации, что уже проиграла. У тебя есть...
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В WTA прокомментировали участие их игроков в турнире Газпрома в россии
2023-11/1701174683_simon.jpg|—>Как сообщает информационное агентство, в WTA заявили, что, хотя они не поддерживают выставочное мероприятие,...
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Маспаломас. Крутых победил восьмого сеяного в стартовом матче
2023-11/1701163549_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Андорра. Бывшая 11-я ракетка мира сыграет против Ястремской во втором круге
2023-11/1701206044_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua