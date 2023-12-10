Анже. Ястремская уступила Бюрель в полуфинальном матче

Больше в Теннис
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Лимож. 16-летняя Вероника Подрез впервые сыграет в квалификации турнира WTA 125
2023-12/1702156667_1698592835_podrez_main.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марта Костюк: «У меня еще не было такой связи с тренером раньше, даже с моей мамой, потому что мама — это мама»
2023-12/1702064572_kostyuk-5.jpg|—>Команда Марты Костюк потерпела поражение в полуфинале соревнований (1-4), но сама украинка заработала единственное...
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Анже. Ястремская одержала волевую победу в четвертьфинале
2023-12/1702046944_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Глава ATP — о создании отдельного Тура: «Мы все стремимся к тому, чтобы теннис был сильнее и развивался, гражданская война здесь не поможет»
2023-12/1701977692_gaudenzi.jpeg|—>«Я думаю, что на протяжении последних четырех лет я очень громко заявлял о том,...