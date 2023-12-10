Анже. Обидчица Ястремской выиграла крупнейший титул в карьере и приблизилась к топ-50

Больше в Теннис
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Лимож. Подрез вышла в основную сетку после победы в квалификации
2023-12/1702228167_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Шарм-эль-Шейх (М15). Урсу стал чемпионом турнира ITF в парном разряде
2023-09/1694180384_ursu.jpg|—>Вадим Урсу вместе с Григорием Ломакиным из Казахстана, посеяные под вторым номером, в финальном...
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Анже. Ястремская уступила Бюрель в полуфинальном матче
2023-12/1702146726_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Лимож. 16-летняя Вероника Подрез впервые сыграет в квалификации турнира WTA 125
2023-12/1702156667_1698592835_podrez_main.jpg|—> Источник: btu.org.ua