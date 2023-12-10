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Теннис

Лимож. 16-летняя Вероника Подрез впервые сыграет в квалификации турнира WTA 125

2023-12/1702156667_1698592835_podrez_main.jpg|—>Лимож. 16-летняя Вероника Подрез впервые сыграет в квалификации турнира WTA 125

Источник: btu.org.ua

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