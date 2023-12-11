Теннис
Свитолина стала «Возвращением года» по версии WTA
Сегодня 18:33 194 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e2d00ae527a2b8885a39cf332eb6bec0.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — WTA.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду «Возвращение года» по версии WTA.
Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.
Свитолина опередила в этой номинации чешек Маркета Вондроушова и Каролина Муховой, Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя и россиянку анастасию павлюченкову.
Украинка вернулась на корт после рождения дочери Скай в октябре прошлого года, не играя в теннис в течение 13 месяцев (с марта 2022 года).
В мае украинка дошла до полуфинала турнира WTA 125 в Сен-Мало и выиграла титул WTA 250 в Страсбурге. В июне Элина сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а через месяц дошла до полуфинала на Уимблдоне.
В начале своего возвращения Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а завершила сезон-2023 на 25-й позиции. .
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