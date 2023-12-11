Свитолина стала «Возвращением года» по версии WTA

194 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e2d00ae527a2b8885a39cf332eb6bec0.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — WTA.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№25 WTA) получила награду «Возвращение года» по версии WTA.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Свитолина опередила в этой номинации чешек Маркета Вондроушова и Каролина Муховой, Су-Вэй Се из Китайского Тайбэя и россиянку анастасию павлюченкову.

Украинка вернулась на корт после рождения дочери Скай в октябре прошлого года, не играя в теннис в течение 13 месяцев (с марта 2022 года).

В мае украинка дошла до полуфинала турнира WTA 125 в Сен-Мало и выиграла титул WTA 250 в Страсбурге. В июне Элина сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а через месяц дошла до полуфинала на Уимблдоне.

В начале своего возвращения Элина Свитолина занимала 508-е место в мировом рейтинге, а завершила сезон-2023 на 25-й позиции. .

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