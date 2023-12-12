Лимож. Подрез проиграла второй сеяной в стартовом матче основы

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Стив Саймон покинет пост главного исполнительного директора WTA: организация объявила об изменениях структуры управления
2023-12/1702380986_simon.jpg|—>В новой структуре будут разделены роли председателя и главного исполнительного директора (CEO). В данный...
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Юниоры. Якубенко и Котляр — первые ракетки Украины в рейтинге ITF Juniors по итогам года
2023-12/1702356559_itf-15.jpg|—>Среди парней второй год подряд первую строчку в национальном рейтинге занимает 18-летний Владимир Якубенко...
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Свитолина стала «Возвращением года» по версии WTA
Сегодня 18:33 194 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e2d00ae527a2b8885a39cf332eb6bec0.
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Монтевидео. Сарасуа выиграла крупнейший титул в карьере и обновила свой рейтинговый рекорд
2023-12/1702281236_zarazua.jpg|—> Источник: btu.org.ua