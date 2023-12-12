Стив Саймон покинет пост главного исполнительного директора WTA: организация объявила об изменениях структуры управления

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В новой структуре будут разделены роли председателя и главного исполнительного директора (CEO). В данный момент обе этих роли с 2015 года совмещает Стив Саймон.

Подразумевается, что на CEO будет возложена ответственность за управление и развитие деятельности WTA и ее многочисленных инициатив. Сейчас WTA начала процесс отбора кандидатов на эту должность.

Как только в WTA появится новый СЕО, действующий исполнительный директор Стив Саймон перейдет на должность председателя организации. Сообщается, что в этой роли Саймон будет заниматься стратегическими интересами WTA, вопросами обеспечения неподкупности и развитием новых рынков и направлений для WTA.

Также сообщается, что в конце года WTA покинет действующий Президент Микки Лоулер, которая занимала эту должность с 2015 года.

Отметим, что разговоры о том, что Стив Саймон должен покинуть должность CEO усилились после провального Итогового чемпионата WTA в Канкуне, во время которого теннисистки жаловались на плохие игровые условия из-за поздно подготовленного корта. Турнир проводился на открытых кортах во время сезона дождей и из-за постоянных переносов, финальный поединок пришлось играть в понедельник.

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Голоса недовольных руководством Саймона поддержала легенда тенниса Мартина Навратилова, которая заявила, что «похоже настало время для нового руководства».

Сам Стив Саймон в интервью BBC Sport сообщил, что изменение структуры и его уход с поста СЕО не связаны с тем, что произошло в Канкуне.

«Этим летом я поделился с советом директоров WTA своими мыслями о том, что если WTA собирается оставаться в авангарде женского спорта, нам необходимо полностью пересмотреть организационную структуру. Я считаю, что это в интересах организации, потому что за последние восемь лет она очень сильно выросла. Совмещая роли, вы можете начинать упускать некоторые вещи. Так что они не связаны ни с тем, что произошло в Канкуне, ни с дальнейшим впечатлением о том, что это были не самые лучшие годы», — сказал Саймон.