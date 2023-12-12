Юниоры. Якубенко и Котляр — первые ракетки Украины в рейтинге ITF Juniors по итогам года

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Среди парней второй год подряд первую строчку в национальном рейтинге занимает 18-летний Владимир Якубенко (№110 ITF Juniors). В этом сезоне украинец дошел до финала на турнире J300 в Санта-Кроче-суль-Арно (Италия) и сыграл в основной сетке двух юниорских турниров Grand Slam (Australian Open и Wimbledon). В парном разряде Якубенко стал четвертьфиналистом австралийского «мэйджора».

Украинец также в этом году дебютировал в основной сетке профессиональных турниров. Якубенко показал лучший результат на соревнованиях ITF M15 в Форбаке (Франция), где дошел до четвертьфинала. В парном разряде украинец сыграл в финале турнира ITF M15 в Захре (Кувейт). На этой неделе Якубенко обновил свой личный рекорд в рейтинге АТР, поднявшись на 1234-е место.

Отметим, что второй год подряд в топ-100 итогового юниорского рейтинга ITF нет украинских парней. В 2021 году Вячеслав Белинский завершил сезон на 5-й строчке.

Топ-5 украинских юниоров в рейтинге ITF Juniors:

110. Владимир Якубенко (2005)

143. Андрей Зимнох (2005)

190. Никита Белозерцев (2008)

277. Семен Агинский (2005)

330. Эрик Ткаленко (2005)

В следующем году из рейтинга уйдут игроки 2005 года рождения. Следом за 15-летним Никитой Белозерцевым, который имеет высший рейтинг среди более молодых украинских игроков, идут 17-летние Глеб Секачев (№332), Константин Мантач (№361), Александр Пономарь (№507) и Роман Венгер (№618).

Первой ракеткой мира среди юниоров завершил сезон бразилец Жоао Фонсека (17 лет), на второй строчке расположился 18-летний мексиканец Родриго Пачеко Мендес, а третье место занял австрийский теннисист Жоэль Шварцлер (17 лет).