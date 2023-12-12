Вероника Подрез: «Очень приятно, когда украинцы пишут слова поддержки в соцсетях, в комментариях — это очень мотивирует»

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— Сегодня, на игру я выходила с теми же мыслями, что и всегда — выложиться по максимуму и постараться выиграть. Задача была вести игру, держать соперницу под давлением, а дальше уже смотреть как будет развиваться ситуация на корте.

Конечно расстроена сегодняшним результатом, но в целом было очень интересно сыграть на этом турнире, на этом уровне. Несмотря на то, что сегодня моя игра была не самой лучшей, были моменты где было довольно неплохо. Но все же если брать весь матч, то она оказалась более стабильной.