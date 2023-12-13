Теннис
Свитолина и Калинина явились на турнир WTA 500 в Аделаиде
Организаторы турнира WTA 500 в Аделаиде опубликовали список участниц. Сегодня 16:40 188 0 Фото — Getty Images #Ангелина Калинина, #Ангелина Калинина Источник — adelaideinternational.com.au.
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина заявились на турнир WTA 500 в Аделаиде.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В Аделаиде Свитолина и Калинина будут соревноваться в основной сетке. В общей сложности участницами турнира стали 13 теннисисток из топ-20 мирового рейтинга.
Соревнования в Аделаиде будут продолжаться в период 8-13 января. накануне Australian Open.
Ранее сообщалось, что Свитолина стала «Возвращением года» по версии WTA.