«Ее умение сохранять спокойствие во всем этом хаосе просто невероятно». Гаэль Монфис рассказал, чему его научила Элина Свитолина

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Французский теннисист Гаэль Монфис в своем блоге рассказал о трех уроках, которые преподнесла ему его супруга Элина Свитолина

«Три урока от моей жены Элины.

Когда я начинал свой блог, я говорил, что постараюсь не давать уроки, а наоборот, получать их. Думаю, то, как я смотрю на вещи сейчас, доказывает, что у каждого есть чему меня научить. Поэтому я хотел бы здесь поделиться с вами некоторыми вещами от людей, которых я знаю или которыми восхищаюсь. В данном случае речь идет о моей жене Элине, которая подходит для обоих случаев.

1. Как важно иметь свою позицию

Заманчиво не принимать ничью сторону, оставаться нейтральным и никого не обижать. В некоторых случаях это самое мудрое решение. Но иногда, когда это действительно важно для вас, занять свою позицию — это самое сильное, что вы можете сделать для себя.

Твердость в принятии решений, безусловно, подвергает вас критике, но в конечном итоге это дает вам ощущение целостности и соответствия самому себе. Это урок мужества, которым я очень восхищаюсь.

2. Отделите свою борьбу от себя

Начиная с материнства и заканчивая нашими возвращениями в теннис, одновременно занимаясь своей общественной жизнью и сохраняя личную связь с ситуацией в Украине, Элина показала мне искусство разделять, не слишком отождествляя себя. Ее умение сохранять спокойствие во всем этом хаосе просто невероятно.

С ее помощью я пытаюсь применять это в своей жизни: если кто-то критикует мою игру или пишет ненавистные комментарии в социальных сетях, это проходит мимо моей головы. Я говорю себе: » Это не про меня». Это так просто, но это разряжает обстановку.

3. Ответственность может быть столь же полезной, как и риск

Особенно во время моего длительного восстановления и в первый год жизни с нашей дочерью Элина показала мне, что «замедлиться» не значит «пропустить». Я понял, что, когда выполняешь задачу с достаточным вниманием, даже самые скучные вещи, например, бытовые хлопоты, становятся приятными. Как игрок, муж и отец, я пришел к выводу, что быть ответственным не только важно, но и очень круто 😃.

Люблю тебя, Элина Свитолина».