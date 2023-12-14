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Победа Свитолиной над Азаренко в четвертом круге Уимблдона вошла в топ-10 лучших матчей сезона по версии портала Tennis

2023-12/1702560433_svitolina.jpg|—><img class="aligncenter" title="Победа Свитолиной над Азаренко в четвертом круге Уимблдона вошла в топ-10 лучших матчей сезона по версии портала Tennis » src=»/wp-content/uploads/tennis/92a1994248223aefba560c100fd33198.jpg» alt=»Победа Свитолиной над Азаренко в четвертом круге Уимблдона вошла в топ-10 лучших матчей сезона по версии портала Tennis» width=»100%» />
В топ-десятку лучших матчей 2021 года по версии Tennis.com попали следующие поединки:

Источник: btu.org.ua

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