ATP внесла изменения в календарь 2024 года

ATP изменила даты проведения двух турниров в 2024 году 84

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ATP объявила о нескольких изменениях в датах проведения турниров в следующем году.

В календарь мероприятий возвращается ивент ATP 250 в испанском Хихоне. Он пройдет с 3 по 9 ноября, параллельно аналогичному турниру во французском Мекке.

Также претерпели изменения турниры в Стокгольме и Астане. Оба пройдут с 14 по 20 октября, однако ивент в Казахстане перенесен в Алмат.

Раньше Джокович опередил Федерара за победами на ATP Finals.