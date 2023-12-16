Андрееску пропустит Australian Open из-за травмы

191 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/217f992144bc2af3e19848b903a514d6.jpg» /> Фото: Getty Images

Канадская теннисистка Austaian (№9) Open-2024.

Об этом сообщает Tennis World USA.

Причина — травма спины, которую она получила еще летом. 23-летняя спортсменка последний раз играла в начале августа в Монреале.

Андрееску планирует вернуться в тур в феврале или марте. Возможно, примет участие в турнирах в Индиан-Уэллс и Майами.

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