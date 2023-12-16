Симона Халеп: «Чувствую себя уверенно и готова доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде»

Больше в Теннис
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Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером Муратоглу
Сегодня 19:51 216 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/49c286884f5e1f38d4c5de814b30f5b2.
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ATP внесла изменения в календарь 2024 года
ATP изменила даты проведения двух турниров в 2024 году Сегодня 15:25 84 0 Источник...
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Победа Свитолиной над Азаренко в четвертом круге Уимблдона вошла в топ-10 лучших матчей сезона по версии портала Tennis
2023-12/1702560433_svitolina.jpg|—><img class="aligncenter" title="Победа Свитолиной над Азаренко в четвертом круге Уимблдона вошла в топ-10 лучших...
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«Ее умение сохранять спокойствие во всем этом хаосе просто невероятно». Гаэль Монфис рассказал, чему его научила Элина Свитолина
2023-07/1689962535_monfils.jpg|—>Французский теннисист Гаэль Монфис в своем блоге рассказал о трех уроках, которые преподнесла ему...