Теннис
Халеп заявила о возможном завершении карьеры
Румынка добивается оправдания по допинговому делу Сегодня 12:55 158 0 #Симона Халеп
Источник — reuters.com .
32-летняя румынская теннисистка Симона Халеп ранее подала свою апелляцию в CAS по допинговому делу, по которому может завершить карьеру.
Об этом заявила сама теннисистка.
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«Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь.
Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большей катастрофой», — заявила Халеп.
Халеп, как известно , дисквалифицирован на 4 года. 7-9 февраля следующего года Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее апелляцию.