Халеп заявила о возможном завершении карьеры

Румынка добивается оправдания по допинговому делу 158 #Симона Халеп

Источник — reuters.com .

32-летняя румынская теннисистка Симона Халеп ранее подала свою апелляцию в CAS по допинговому делу, по которому может завершить карьеру.

Об этом заявила сама теннисистка.

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«Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большей катастрофой», — заявила Халеп.

Халеп, как известно , дисквалифицирован на 4 года. 7-9 февраля следующего года Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее апелляцию.