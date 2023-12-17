Лимож. Букша стала чемпионкой в обоих разрядах

Больше в Теннис
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Халеп заявила о возможном завершении карьеры
Румынка добивается оправдания по допинговому делу Сегодня 12:55 158 0 #Симона Халеп Источник —...
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Андрееску пропустит Australian Open из-за травмы
Сегодня 18:19 191 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/217f992144bc2af3e19848b903a514d6.
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Симона Халеп: «Чувствую себя уверенно и готова доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде»
2023-12/1702716119_halep.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Халеп прекратила сотрудничество со своим тренером Муратоглу
Сегодня 19:51 216 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/49c286884f5e1f38d4c5de814b30f5b2.