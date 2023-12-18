ФТУ передала Фонду Светолиной права на управление сборной в Кубке Билли Джин Кинг

169 < img Источник: - Elina Svitolina Foundation.

Федерация тенниса Украины передала управление женской сборной Украины в Кубке Билли Джин Кинг в Фонд Элины Светолиной до 2027 года.

Об этом сообщает пресс-служба Elina Svitolina Foundation.

«Передача управления сборной является шагом вперед к нашей цели – развитию и популяризации украинского тенниса. Надеемся, такое сотрудничество принесет улучшение результатов нашей сборной», – сказал президент ФТУ Сергей Лагур.

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» Сегодня шесть украинских спортсменок входят в число 100 самых успешных теннисисток мира и под управлением профессиональной команды Фонда национальная сборная способна продемонстрировать высокий результат в Кубке Билли Джин Кинг – женскому командному чемпионату мира по теннису, у нас есть все шансы на то, чтобы привезти кубок мира в Украине», – сказала Свитолина.

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