Теннисистка восстанавливается от травмы 170

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной победительницей Уимблдона, рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.

Об этом сообщает iSport.cz.

33- летняя спортсменка после травмы спины, полученной в начале октября в Пекине, еще не выходит на корт. Квитова продолжает реабилитацию в тренажерном зале и сегодня далека до полноценного восстановления игровых кондиций.

Раньше Квитова призвала не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже.