Теннис
Цветовая может пропустить Australian Open
Теннисистка восстанавливается от травмы Сегодня 11:55 170 0< /span> Источник: — Чемпион.
Чешская теннисистка Петра Квитова, которая является двукратной победительницей Уимблдона, рискует пропустить Открытый чемпионат Австралии в 2024 году.
Об этом сообщает iSport.cz.
33- летняя спортсменка после травмы спины, полученной в начале октября в Пекине, еще не выходит на корт. Квитова продолжает реабилитацию в тренажерном зале и сегодня далека до полноценного восстановления игровых кондиций.
Раньше Квитова призвала не допускать россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже.