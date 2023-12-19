Ник Кириос — Борису Беккеру: «Бро, о чем ты? Я один из немногих, кто привлёк в теннис миллионы болельщиков и помог всем зарабатывать больше»

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Напомним, что их спор начался с того, что Ник Кириос в интервью изданию The Athletic заявил, что «звезды прошлых лет не были бы хороши на уровне современных игроков».

Борис Беккер, в свою очередь, отметил, что Кириос не слишком авторитетен, чтобы проводить такие сравнения, поскольку не выиграл ни одного «мэйджора». После этого немец отметил, что австралиец может не играть весь год и все равно зарабатывать теннисом, только благодаря легендам минувших лет, которые создавали и развивали интерес к этому спорту.

Ник Кириос не задержался с ответом и написал Борису Беккеру в своих соцсетях: «Бро, о чем ты? Я один из немногих, кто привлёк в теннис миллионы болельщиков и помог всем зарабатывать больше. Не помню, чтобы Netflix снимал что-то про Бориса Беккера. Он просто несёт какую-то ерунду. Я построил карьеру за пределами корта без какой-либо помощи».

«За последние десять лет я, наверное, самый популярный теннисист, не считая «Большой тройки». У меня фанаты по всему миру, и я привёл столько новых зрителей. За пределами корта создаю своё. А тебе стоит постараться больше не скрывать активы», — добавил Кириос, напомнив Беккеру о его судебном процессе из-за которого он провел восемь месяцев в тюрьме.