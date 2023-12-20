Ангелина Калинина и Марта Костюк рассказали, как справляются с проблемой джетлага

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Марта Костюк: «Независимо от того, насколько вы устали, скажем, если у вас такой джетлаг, что утром вы не можете встать с постели, просыпайтесь в то время, когда вы обычно просыпаетесь, и сразу же отправляйтесь на тренировку. Вы активизируете свои гормоны, чтобы проснуться, и останетесь бодрыми до самого вечера.

Еще один совет: если вы не можете заснуть вечером, ужинайте пораньше, чтобы организм чувствовал себя более уставшим перед сном и вы действительно проспали всю ночь. В противном случае вы будете переваривать пищу половину ночи и не сможете полностью восстановиться. Так что если вы хотите лечь спать в 9, ешьте в 4″.

Ангелина Калинина: «У меня нет никакого секрета, кроме как принимать мелатонин. Он помогает первые три дня, а потом я могу спать сама. Кроме того, старайтесь спать в одно и то же время каждый день. Если вы будете метаться по времени, это не сработает. Я стараюсь ложиться спать в 9, и через три-четыре дня я вхожу в ритм».