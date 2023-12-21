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Теннис

Ига Швёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка года по версии Forbes

2023-12/1703183063_swiatek-1.jpeg|—>Ига Швёнтек - самая высокооплачиваемая спортсменка года по версии Forbes
По подсчетам издания, топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок заработали в 2023 году около 226 миллионов долларов, что на 13% меньше, чем в 2022 году (258 миллионов долларов). Эта разница объясняется уходом из рейтинга Серены Уильямс (которая заработала 41,3 миллиона долларов в прошлом сезоне), а также уменьшением доходов Наоми Осаки до 15 миллионов долларов (с 51,1 миллиона долларов в 2022 году) из-за ее длительного перерыва, связанного с рождением дочери.

В первую десятку самых высокооплачиваемых спортсменок года попали сразу девять теннисисток. Еще три представительницы тенниса вошли в топ-20 финансового рейтинга.

Источник: btu.org.ua

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