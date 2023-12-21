World Tennis League. Команды Рыбакиной и Бадосы одержали победы в первый игровой день

Больше в Теннис
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Ангелина Калинина и Марта Костюк рассказали, как справляются с проблемой джетлага
2023-06/1685863873_rg.jpg|—>Марта Костюк: «Независимо от того, насколько вы устали, скажем, если у вас такой джетлаг,...
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Ник Кириос — Борису Беккеру: «Бро, о чем ты? Я один из немногих, кто привлёк в теннис миллионы болельщиков и помог всем зарабатывать больше»
2023-12/1702990438_kyrgios.jpeg|—>Напомним, что их спор начался с того, что Ник Кириос в интервью изданию The...
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Цветовая может пропустить Australian Open
Теннисистка восстанавливается от травмы Сегодня 11:55 170 0< /span> Источник: — Чемпион. Чешская теннисистка...
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ФТУ передала Фонду Светолиной права на управление сборной в Кубке Билли Джин Кинг
Сегодня 12:19 169 0< img Источник: - Elina Svitolina Foundation.