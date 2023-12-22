World Tennis League. Команда «Kites» одержала вторую победу подряд

Больше в Теннис
-
Ига Швёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка года по версии Forbes
2023-12/1703183063_swiatek-1.jpeg|—>По подсчетам издания, топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок заработали в 2023 году около 226 миллионов...
-
World Tennis League. Команды Рыбакиной и Бадосы одержали победы в первый игровой день
2023-12/1703184541_wtl.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ангелина Калинина и Марта Костюк рассказали, как справляются с проблемой джетлага
2023-06/1685863873_rg.jpg|—>Марта Костюк: «Независимо от того, насколько вы устали, скажем, если у вас такой джетлаг,...
-
Ник Кириос — Борису Беккеру: «Бро, о чем ты? Я один из немногих, кто привлёк в теннис миллионы болельщиков и помог всем зарабатывать больше»
2023-12/1702990438_kyrgios.jpeg|—>Напомним, что их спор начался с того, что Ник Кириос в интервью изданию The...