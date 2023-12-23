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Теннис

Ига Швёнтек: «Завоевать медаль на Олимпиаде — это, безусловно, мечта»

2023-12/1703275445_swiatek.jpeg|—>Ига Швёнтек: "Завоевать медаль на Олимпиаде - это, безусловно, мечта"

Источник: btu.org.ua

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