World Tennis League. Команды «Eagles» и «Kites» сыграют в решающем матче

Больше в Теннис
-
Ига Швёнтек: «Завоевать медаль на Олимпиаде — это, безусловно, мечта»
2023-12/1703275445_swiatek.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
World Tennis League. Команда «Kites» одержала вторую победу подряд
2023-12/1703278462_wtl.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ига Швёнтек — самая высокооплачиваемая спортсменка года по версии Forbes
2023-12/1703183063_swiatek-1.jpeg|—>По подсчетам издания, топ-20 самых высокооплачиваемых спортсменок заработали в 2023 году около 226 миллионов...
-
World Tennis League. Команды Рыбакиной и Бадосы одержали победы в первый игровой день
2023-12/1703184541_wtl.jpg|—> Источник: btu.org.ua