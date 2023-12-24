Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в январе

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Календарь на январь

01/01 — 07/01 | Окленд (WTA 250)

08/01 — 13/01 | Аделаида (WTA 500)

14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)

Очки, которые будут списаны в январе: —

2. Ангелина Калинина — текущий рейтинг №28(1570 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | Брисбен (WTA 500)

08/01 — 13/01 | Аделаида (WTA 500)

14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)

Очки, которые будут списаны в январе: 190

Хобарт (WTA 250) — 60

Australian Open (GS) — 130

3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №31 (1432 очка)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | Окленд (WTA 250)

08/01 — 13/01 | —

14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)

Очки, которые будут списаны в январе: 69

Канберра (ITF W60) — 29

Australian Open (GS) — 40

4. Марта Костюк — текущий рейтинг №39 (1260 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | Брисбен (WTA 500)

08/01 — 13/01 | —

14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)

Очки, которые будут списаны в январе: 255

Аделаида (WTA 500) — 125

Australian Open (GS) — 130

5. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №102(734 очка)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 |

08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)

14/01 — 28/01 |

Очки, которые будут списаны в январе: 10

Australian Open (GS) — 10

6. Катерина Байндл — текущий рейтинг №132 (566 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | —

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 143

Канберра (ITF W60) — 1

Хобарт (WTA 250) — 12

Australian Open (GS) — 130

7. Дарья Снигур — текущий рейтинг №134 (559 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 57

Канберра (ITF W60) — 8

Хобарт (WTA 250) — 12

Australian Open (GS) — 130

8. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №156 (490 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: —

9. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №173 (438 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 20

Australian Open (GS) — 20

10. Катерина Володько — текущий рейтинг №276 (268 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | —

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 77

Нонтхабури (ITF W40) — 70

Нонтхабури (ITF W40) — 7

11. Анастасия Соболева — текущий рейтинг №328 (202 очка)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Анталия (ITF W35)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 10

Анталья (ITF W15) — 10

12. Александра Олейникова — текущий рейтинг №389 (157 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Лафборо (ITF W35)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: —

13. Анна Познихиренко — текущий рейтинг №477 (110 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | —

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: 6

Малибу (ITF W25) — 6

14. Вероника Подрез — текущий рейтинг №489 (105 очков)



Календарь на январь

01/01 — 07/01 | —

08/01 — 13/01 | Эш-сюр-Альзетт (ITF W15)

14/01 — 28/01 | —

Очки, которые будут списаны в январе: —

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