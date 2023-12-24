Теннис
Сколько очков предстоит защищать украинским теннисистам в январе
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Календарь на январь
01/01 — 07/01 | Окленд (WTA 250)
08/01 — 13/01 | Аделаида (WTA 500)
14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)
Очки, которые будут списаны в январе: —
2. Ангелина Калинина — текущий рейтинг №28(1570 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | Брисбен (WTA 500)
08/01 — 13/01 | Аделаида (WTA 500)
14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)
Очки, которые будут списаны в январе: 190
Хобарт (WTA 250) — 60
Australian Open (GS) — 130
3. Леся Цуренко — текущий рейтинг №31 (1432 очка)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | Окленд (WTA 250)
08/01 — 13/01 | —
14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)
Очки, которые будут списаны в январе: 69
Канберра (ITF W60) — 29
Australian Open (GS) — 40
4. Марта Костюк — текущий рейтинг №39 (1260 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | Брисбен (WTA 500)
08/01 — 13/01 | —
14/01 — 28/01 | Australian Open (GS)
Очки, которые будут списаны в январе: 255
Аделаида (WTA 500) — 125
Australian Open (GS) — 130
5. Даяна Ястремская — текущий рейтинг №102(734 очка)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 |
08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)
14/01 — 28/01 |
Очки, которые будут списаны в январе: 10
Australian Open (GS) — 10
6. Катерина Байндл — текущий рейтинг №132 (566 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | —
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 143
Канберра (ITF W60) — 1
Хобарт (WTA 250) — 12
Australian Open (GS) — 130
7. Дарья Снигур — текущий рейтинг №134 (559 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 57
Канберра (ITF W60) — 8
Хобарт (WTA 250) — 12
Australian Open (GS) — 130
8. Юлия Стародубцева — текущий рейтинг №156 (490 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: —
9. Катарина Завацкая — текущий рейтинг №173 (438 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Australian Open (GS) (квалификация)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 20
Australian Open (GS) — 20
10. Катерина Володько — текущий рейтинг №276 (268 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | —
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 77
Нонтхабури (ITF W40) — 70
Нонтхабури (ITF W40) — 7
11. Анастасия Соболева — текущий рейтинг №328 (202 очка)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Анталия (ITF W35)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 10
Анталья (ITF W15) — 10
12. Александра Олейникова — текущий рейтинг №389 (157 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Лафборо (ITF W35)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: —
13. Анна Познихиренко — текущий рейтинг №477 (110 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | —
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: 6
Малибу (ITF W25) — 6
14. Вероника Подрез — текущий рейтинг №489 (105 очков)
Календарь на январь
01/01 — 07/01 | —
08/01 — 13/01 | Эш-сюр-Альзетт (ITF W15)
14/01 — 28/01 | —
Очки, которые будут списаны в январе: —
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